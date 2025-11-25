مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران بویراحمد خبر داد؛
ساماندهی و بازسازی گلزار شهدای یاسوج در دستور کار
ذاکریانزاده گفت: گلزار شهدای یاسوج ساماندهی و بازسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مسئولان مرتبط نخستین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان بویراحمد برگزار شد و موضوعات مرتبط با حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار قرار گرفت. مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران بویراحمد در این جلسه زیباسازی گلزار شهدا، هماهنگی برای برگزاری یادوارهها و تکریم ایثارگران در دستور کار قرار گرفت گفت: گلزار شهدای یاسوج به عنوان پایگاه مرکزی شهدای شهرستان بویراحمد، محل آرامش ۱۱۰ شهید والامقام است و باید در شأن آنان ساماندهی شود. محمد ذاکریان زاده افزود: زیباسازی این مکان مقدس نیازمند توجه بیشتر و تخصیص اعتبارات لازم است و باید این جایگاه به شکلی شایسته بازسازی شود. زاکریان زاده برگزاری یادواره شهدا را یکی از برنامههای مهم فرهنگی دانست شهرستان دانست و افزود: همه یادوارههای شهدا باید با هماهنگی فرمانداری برگزار شود تا برنامهها منسجم و اثرگذار باشند. وی تکریم ایثارگران را ضروری دانست و گفت: آنچه امروز در اختیار داریم، نتیجه فداکاری همین ایثارگران است و خدمترسانی به آنان وظیفه همه دستگاهها است. مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد هم در این جلسه با تشریح برنامههای این اداره برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: اعزام دانشآموزان به مناطق راهیان نور، تحصیل دانشآموزان خانواده شهدا و ایثارگران در مدارس شاهد، حضور دانشآموزان در گلزار شهدا و دیدار با خانواده معظم شهدا از جمله برنامههای مهم آموزش و پرورش در این حوزه است. محمد حسینزاده افزود: هدف اصلی ما از اجرای این برنامههای فرهنگی و معنوی آشنا کردن نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین آرمانهای شهدا است. معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان بویراحمد نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات جلسه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آنچه در شأن و منزلت شهداست باید توسط همه دستگاههای اجرایی پیگیری شود. علیداد حسینزاده با بیان اینکه جمعبندی و تأمین اعتبار برای بازسازی گلزار شهدا از اولویتها است افزود: همه دستگاهها موظف به قدردانی از خانواده شهدا هستند و این قدردانی باید در عمل دیده شود. حسینزاده تأکید کرد: هر سه مصوبه این شورا باید در سطح شهرستان اجرایی شود تا خدمات شایستهای به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ارائه شود.