به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این مراسم با اشاره به اینکه در تاریخ جهان به ویژه تاریخ جهان اسلام همیشه زنان نقش بسیار تعیین کننده و سرنوشت سازی داشته‌اند گفت: زنان علاوه بر اینکه بخش عظیمی از جغرافیای جمعیت هستند، حضورشان بر بخش‌های دیگر جامعه کنونی هم تاثیر بسزایی دارد.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با بیان اینکه در جریان انقلاب اسلامی ایران زنان پیشگام و پیشران بوده‌اند، افزود: زنان در تمامی شهر‌ها به عنوان یک نیروی قوی حمایت کننده هستند و در ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

وی گفت: جهان استکبار به شدت بخش زنان در جامعه ایران را نشانه گرفته، اما زنان ایران با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تدین و بصیرت خود در مقابل تهاجم جهان استکبار ایستاده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در ایران اسلامی زنان ما در ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و روند تحقق تمدن اسلامی نقش بنیادین و اساسی دارند.