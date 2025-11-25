پخش زنده
در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته همچنان پدیده غالب در اغلب نقاط غبار صبحگاهی و برای شهرهای صنعتی و بزرگ استان افزایش غلظت آلایندهها خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : موج ضعیفی از فردا تا اواسط روز پنجشنبه از فراز استان عبور میکند که سبب ابرناکی خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ غربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی دور از انتظار نیست.
وی گفت : از فردا تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما کاهشی پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۰.۸ و ایذه با دمای ۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۵ و کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد رسیده است.