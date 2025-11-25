پخش زنده
برداشت گل کلم از زمینهای کشاورزی شهرستان فیروزآباد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: امسال ۱۲۰ هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به کشت گل کلم اختصاص یافت.
جواد پورمحمدی با بیان اینکه پیشبینی میشود حدود هفت هزار و ۲۰۰ تن محصول در فیروزآباد برداشت شود افزود: محصول تولید شده علاوه بر صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس، نیاز بازارهای داخلی را نیز تامین میکند.
به گفته وی؛ گل کلم تولید شده شامل ارقام آریزونا، SG، آمیدالا و اویندولی است که بازار پسندی مناسبی دارد.
مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، کشت محصولات کمآب مانند گل کلم در دستور کار قرار گرفته است و همه مزارع گل کلم این شهرستان به روش نوار تیپ آبیاری شده است.