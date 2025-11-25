به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مراسم عزاداری شام غریبان مظلومانه بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور، مسئولان شهر و مردم ولایتمدار باهمت هیئت فاطمیون شهرستان چهاربرج در مسجد جامع برگزار شد.

همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سفره احسان و نذری فاطمی در مسجد جامع چهاربرج پذیرای دوستداران اهل بیت بود.

در این مراسم هیئت فاطمیون شهرستان چهاربرج، میزبان "سفره احسان" یکهزار و ۲۰۰ نفری حضرت زهرا (س) بود.