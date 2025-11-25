به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی گفت: این خیر نیک‌اندیش که همواره در فعالیت‌های انسان دوستانه پیشگام است، این‌بار نیز از راه دور با همکاری دوستان خود در مشهد، با پرداخت یک میلیارد ریال به حساب ستاد مردمی دیه استان، این زندانیان را آزاد کرد.

جواد غفاریان طوسی افزود: پویش «مهر فاطمی»، با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد در خراسان رضوی، همزمان با ایام فاطمیه از دیروز، دوشنبه مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) آغاز شده است و تا بیستم آذرماه ادامه دارد.

وی گفت: شهروندان نیک اندیشی که تمایل به مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد دارند، می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۹۳۲۹ بانک ملی به نام «ستاد دیه خراسان رضوی» واریز کنند.