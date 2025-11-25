پخش زنده
سومین مرحله اردوی تیمهای بسکتبال با ویلچر ۳ نفره آقایان و بانوان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله اردوی تیم بسکتبال باویلچر ۳ نفره آقایان ششم تا شانزدهم آذر و تیم بانوان پنجم تا شانزدهم آذر برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
در بخش آقایان ابوالفضل کوه پیما، ابوالفضل ودیعی (فارس)، محمدطاها یارمحمدی، امیرمهدی یوسفی (مرکزی)، امیرحسین بابا (قم)، فواد مظفری افخم (خراسان رضوی)، امیرمهدی مهرابی و ابوالفضل جلائی (تهران) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
کادر فنی:
مربی: غلامرضا نامی (خراسان رضوی)
سرپرست: بیژن احمدی (تهران)
در بخش بانوان رقیه قاضیلو، رقیه امیری (زنجان)، نادیا بلوچی، رقیه صالحی، مهدیه روحانی، فاطمه مولایی (خراسان رضوی)، زهرا نصری (مازندران)، زهرا حبیبی (اردبیل) ملی پوشانی هستند که زیر نظر آذر همایونپور به تمرین میپردازند.
زهره حبیبی به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکند.