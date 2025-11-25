معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی گفت: وزارت نفت طی چند روز اخیر مازوت کم سولفور را از نیروگاه‌ها تأمین کرد و استمرار این موضوع و توسعه تحویل سوخت مازوت کم سولفور به نیروگاه‌های مازوت سوز کشور، این مشکل و نگرانی آلودگی هوا را حل خواهد کرد.

ناصر اسکندری معاون راهبری تولید برق حرارتی در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما گفت: در تأمین سوخت نیروگاهی باوجود اینکه هماهنگی‌های خوبی میان وزارت نیرو و وزارت نفت داشته‌ایم، نیازمند هماهنگی‌های بیشتر برای ادامه فصل سرد هستیم تا با کمک هموطنان امسال را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های کشور عمدتا براساس مصرف گاز طراحی شده‌اند و تمامی سوخت اصلی نیروگاه‌ها گاز می‌باشد که بالای ۹۰ درصد سوخت نیروگاهی کشور را همه ساله از این‌محل تأمین می‌کنیم، اما زمانی که نیروگاه‌ها با محدودیت سوخت مواجه می‌شوند الزما طبق قانون بایستی سوخت دوم را استفاده کنند.

در حال حاضر از تمامی نیروگاه‌های کشور فقط،۱۴ نیروگاه از سوخت دوم (مازوت) استفاده می‌کنند و مابقی نیروگاه‌ها از سوخت گازوئیل است که به محض مواجه با محدودیت گاز از سوخت دوم استفاده می‌کنند.

اسکندری بیان کرد: در نیروگاه‌های مازوت سوز کشور هم سعی براین است که در شرایط اضطرار از سوخت مازوت استفاده کنند امسال هم علاوه بر اینکه هنوز سرمای شدیدی در کشور ساکن نشده محدودیتی در سوخت گاز برای مصارف نیروگاهی داشتیم و طبعا نیروگاه‌ها در فاصله چندروز گذشته از سوخت مایع استفاده کرده‌اند.

معاون راهبری تولید برق حرارتی افزود: جای تشکر دارد که همکاران ما در وزارت نفت تلاش کردند که مازوت کم سولفور را در چندروز گذشته از نیروگاه‌ها تأمین کنند و استمرار این موضوع و توسعه تحویل سوخت مازوت کم سولفور به نیروگاه حتی مازوت سوز کشور این مشکل و نگرانی آلودگی محیط را حل خواهد کرد.

اسکندری افزود: نیروگاه‌های کشور در فصل سرد به دلیل کاهش مصرف انرژی الکتریکی آزادی عملی دارند که از نیروگاه‌های با راندمان خوب استفاده کنند. عملا در فصل سرد از نیروگاه های با راندمان بسیار بالا استفاده و نیروگاه‌های با راندمان پایین را از مدار خارج می‌کنیم.

معاون راهبری تولید برق حرارتی در پایان گفت: ما ظرفیت لازم برای تأمین برق کشور را داریم و نیروگاه‌های کشور در صورتی که گاز مورد نیاز خود را تأمین کنند بدون هیچ محدودیتی برق کشور را تأمین خواهند کرد.