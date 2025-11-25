پخش زنده
شهر زیرزمینی دیگهور گرمی که در سالهای گذشته شناسایی و مختصات آن از دل خاک بیرون آمد، در حال آمادهسازی برای تبدیل به یک سایت موزه است تا امکان کاوش و تکمیل مطالعات در این منطقه و استحصال یافتههای ارزشمند آن فراهم آید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در بازدید از محوطه تاریخی دیگهور گرمی به همراه نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار لازم برای آغاز فصل جدید کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور شهرستان گرمی تامین شده است و این محوطه نیازمند تامین اعتبار مستمر است.
جلیل جباری افزود: با پیگیریهای انجام شده در سطح استانی و ملی مبلغ 2 میلیارد تومان اعتبار برای آغاز فصل جدید کاوش باستانشناسی در محوطه تاریخی دیگهور شهرستان گرمی تامین شده است و پس از اخذ مجوزهای لازم کاوش در این محوطه تاریخی آغاز میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل با اشاره به مطالبه عمومی در مورد آشکارسازی بناهای موجود در این محوطه تاریخی، افزود: کاوش و مطالعه کامل محوطه تاریخی دیگهور و همچنین حفاظت و صیانت از این محوطه نیازمند تامین اعتبار مستمر است تا بتوانیم در یک بازه چند ساله اقدامات اساسی در این مورد انجام دهیم.
او تاکید کرد: ما تلاش میکنیم با انجام فصل جدید کاوشباستانشناسی در این محوطه تاریخی، شرایط حفاظت و نگهداری از آثار موجود را بررسی کنیم و در صورت امکان محوطه را برای بازدید عمومی آماده کنیم.
جباری با اشاره به اینکه محوطه تاریخی دیگهور در سال 1386 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه داد: استان اردبیل حدود هزار اثر ثبت ملی و بیش از 2 هزار اثر شناسایی شده دارد که حفاظت و صیانت از همه آثار نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: پیش از این و در دو فصل کاوشهای باستانشناسی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی و شناسایی بنای آجری موجود در محوطه انجام شده است و این روند ادامه خواهد داشت.