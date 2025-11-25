اورژانس هوایی فارس، برای نجات جوان ۲۵ ساله سعادت شهری به پرواز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جوان ۲۵ ساله‌ای که در اثر واژگونی خودرو پژو پارس در جاده سعادت شهر دچار مصدومیت شدید از جمله خونریزی داخلی و ضربه مغزی شده بود به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) منتقل شد.

پس از انجام ۲ عمل جراحی و بستری در CCU این بیمارستان، با توجه به تداوم وضعیت بحرانی بیمار، تیم پزشکی درخواست اعزام اورژانس هوایی را داد که بالگرد استان فارس، این بیمار را به بیمارستان تخصصی شهید رجایی شیراز منتقل کرد .