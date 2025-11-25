به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، اولین یادواره شهدای جاویدالاثر اندیکا در فضای معنوی با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم ولایت مدار و انقلابی این شهرستان در روستای کوشک به همت حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) برگزار شد.

سخنران این مراسم آیت الله حسن زاده عضو مجلس خبرگان رهبری، روایتگر این محفل معنوی سرهنگ پاسدار حسن باقری بودند و مجتبی مهدی پور مرثیه سرایی کرد.

در پایان مراسم نیز از خانواده ۸ شهید جاویدالاثر شهرستان اندیکا با اهدای لوح تقدیر تجلیل و قدردانی به عمل آمد.