به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از مردم برای حضور در آیین تشییع شهدای گمنام در روز گذشته، اظهار کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، امام خمینی(ره) برای پاسخ به تهدیدات، بسیج را تشکیل دادند که به بزرگترین تهدید انقلاب اسلامی پاسخ دهند.

وی افزود: اینکه دشمنان نتوانستند هیچ یک از اهداف خود را در کشور و نظام ما عملیاتی کنند، به دلیل وجود بسیج است؛ بسیج بزرگترین فرصت برای نظام، انقلاب و جهان اسلام است و با نظام مندی و پایه های اساسی خود سیستمی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند. امروز تفکر و مکتب بسیج به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه تبدیل شده و موجودیت سلطه با تفکر بسیجی مورد خطر نابودی قرار گرفته است.

سردار حسن زاده با بیان اینکه تفکر بسیجی مقاوم سازی کشور در مقابل تمام خطرها و تهدیدهاست، یادآور شد: ما کشور پرمخاطره ای هستیم و از سیل و زلزله و کرونا گرفته تا تهدیدهای نرم و جنگ شناختی تا تهدیدات امنیتی، با مخاطره مواجه بوده ایم. اگر پشتیبانی بسیج از نهادها و تشکل های رسمی نبود، تاریخ و آینده ما به گونه ای دیگر رقم می خورد.

وی با پرداختن به نقش بسیج به عنوان نهادی سازمان یافته در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: نقش آفرینی بسیج در تمامی برهه و دوران ها اساسی است و می توان از این ظرفیت در بخش های مختلف استفاده کرد.