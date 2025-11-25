پخش زنده
امروز: -
دانش آموزانی لارستانی عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۲۷۵ نفر از دانشآموزان بخشهای مرکزی، بنارویه، بیرم و صحرای باغ لارستان با ۶ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان راهیان نور به مدت چهار روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
در این سفر معنوی، دانشآموزان علاوه بر بازدید از یادمانها و مناطق جنگی جنوب، از پارک ملی هوافضا نیز در قالب برنامههای راهیان پیشرفت دیدن خواهند کرد.
هدف از اجرای این برنامهها، آشنایی نسل جوان با رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و همچنین دستاوردهای علمی و فناوری کشور است.