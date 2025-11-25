به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز مورخ ۴ آذرماه شاخص کیفیت هوا (AQI=۱۴۱) در شهر قم به علت آلایندگی ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

توصیه می‌شود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

ضمنا با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز هفتم آذرماه محتمل می‌باشد.