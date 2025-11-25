پخش زنده
تاکنون بیش از ۹۰ درصد دامهای سردشت علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره دامپزشکی سردشت از اجرای موفق طرح واکسیناسیون تب برفکی در این شهرستان خبر داد و گفت: با اقدامات انجامشده تاکنون بیش از ۹۰ درصد دامهای سردشت علیه این بیماری واکسینه شدهاند.
دکتر ابراهیم محمدپور افزود: این طرح با هدف کنترل و مهار بیماریهای واگیردار دامی و با همکاری گروههای بسیج در سطح روستاها و مناطق مختلف شهرستان در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه ۱۳۰ هزار دام سبک و ۱۲ هزار دام سنگین در سردشت وجود دارد گفت: در مجموع ۱۴۲ هزار دام سبک و سنگین زیر پوشش این طرح قرار میگیرند و پیشبینی میشود تا نیمه دوم بهمنماه همه دامهای شهرستان واکسینه شوند.
رئیس دامپزشکی سردشت افزود: با ایمنسازی ایجادشده در سطح دامداریها، تاکنون هیچ موردی از ابتلا به تب برفکی در شهرستان گزارش نشده است.
تب برفکی یک بیماری ویروسی واگیردار است که در صورت عدم کنترل میتواند خسارتهای سنگین و جبرانناپذیری به دامداران وارد کند.