به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خرمشهر؛ شهری که این روزها به یکی از مراکز مهم تولید قطعات خودرو در کشور تبدیل شده است. کارخانه تولید رینگ در این شهر، اکنون با توسعه خطوط و افزایش ظرفیت، نقش پررنگتری در تأمین نیاز خودروسازان داخلی ایفا میکند.
این مجموعه صنعتی، ۱۰۰ درصد رینگهای مورد نیاز یکی از خودروسازان و ۵۰ درصد رینگهای خودروسازی دیگری را تولید میکند و بهتازگی با راهاندازی خط تولید سنگین، توان تولید خود را افزایش داده است.
در این واحد، سه خط تولید به صورت کامل و ۲۴ ساعته فعال است؛ خطوطی که با ظرفیت اسمی سهمیلیون و ششصد هزار حلقه رینگ در سال طراحی شدهاند. با وجود این، تولید واقعی کارخانه به دو میلیون و پانصد هزار حلقه در سال میرسد و بخش عمدهای از نیاز بازار داخلی را پوشش میدهد.
از نکات مهم این مجموعه، اشتغالزایی برای ۴۷۰ نیروی بومی خرمشهر است؛ نیروهایی که بخش اصلی فعالیتهای تولیدی را بر عهده دارند و نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه ایفا میکنند.
در این کارخانه، رینگهای فولادی برای خودروهای سواری و سنگین تولید میشود و محصولات پس از انجام مراحل دقیق کنترل کیفیت، به خطوط تولید خودروسازان بزرگ کشور ارسال میشود.
توسعه این واحد صنعتی در خرمشهر، گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت قطعهسازی و افزایش توان تولید داخلی به شمار میرود.