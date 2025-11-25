سی وچهارمین نشست مجمع آیمو که بالاترین نهاد تصمیم گیری در سازمان بین المللی دریانوردی، نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل است، با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی کشورمان در مقر دائمی این سازمان در لندن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از لندن، هیئت ایرانی به سرپرستی سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان که در این نشست حضور یافته است فعالیت در عالی ترین نشست مجمع این نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را در تصمیم سازی ها و ارتقای جایگاه دریایی کشورمان با اهمیت دانست و افزود: با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از جانب مقام معظم رهبری این موضوع در دستور کار دولت چهارهم قراردارد و در نشست های این سازمان جهانی از فرصت های پیش آمده برای تحقق اهداف مورد نظر نهایت استفاده را خواهیم برد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55555519"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5636606/55555519?width=600&height=350"></script></div>

آقای علی موسوی سفیر کشورمان در انگلستان و نماینده دائم ایران نزد سازمان جهانی دریانوردی از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران نزد این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل خبرداد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در کمیته های پنج گانه آیمو و مجمع عمومی آن، حضوری فعال و جدی دارد. وی افزود: تلاش برای تحقق اهداف توسعه دریا محور هم در نشست های رسمی و هم در ملاقات های دو جانبه پیش بینی شده با کشورهای مختلف که در حوزه دریانوردی با آنها تعامل داریم از اولویت های ما در این سفر است.آقای علی موسوی سفیر کشورمان در انگلستان و نماینده دائم ایران نزد سازمان جهانی دریانوردی از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران نزد این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل خبرداد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در کمیته های پنج گانه آیمو و مجمع عمومی آن، حضوری فعال و جدی دارد.

وی افزود: ما ضمن اعلام مواضع ملی خود حتما در حوزه های منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف در حوزه های دریانوردی و همکاری های بندری رایزنی های لازم را به عمل خواهیم آورد.



نماینده دائم ایران نزد سازمان جهانی دریانوردی گفت: نکته مهم در این نشست این است که علاوه بر تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران توسط معاون زیر راه و شهرسازی کشورمان، با کشورهای مختلف رایزنی های لازم انجام می شود و در این نشست قرار است اعضای شورای آیمو انتخاب شوند که در گروه های مختلف الف، ب، ج کشورهای مختلف اعلام نامزدی کردند و ما هم در مجموعه رایزنی هایی که با کشورهای مختلف داشته ایم متناسب با سطح هکاریها نسبت به انتخاب اعضای شورا اقدام خواهیم کرد.



عملکرد ایران در حوزه دیپلماسی دریایی می تواند نقش موثری در تامین منافع و ارتقای جایگاه دریایی کشورمان داشته باشد.

سعید رسولی معاون وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان در این باره می گوید: در حوزه دیپلماسی دریایی خوشبختانه توفیقات زیادی داشته ایم و به تازگی کشورهای متعددی برای سرمایه گذاری در بنادر ایران مراجعه کردند و بزودی شاهد امضای قرار داد و شروع فعالیت یکی از کشورهای حوزه سی آی اِس ( برخی کشورهای اقماری شوروی سابق) در بندر شهید رجایی خواهیم بود و کشورهای دیگر نیز از بنادر ایران برای سرمایه گذاری بازدید کردند و با آنها در این باره در حال مذاکره ایم.



بر اساس گزارش آیمو ناوگان حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ظرفیت و تناژ تحت پرچم در جایگاه بیستم در میان ۱۷۶ کشور عضو سازمان جهانی دریانوردی قرار دارد، جایگاهی که در حال ارتقاست.



