وی افزود: تلاش برای تحقق اهداف توسعه دریا محور هم در نشست های رسمی و هم در ملاقات های دو جانبه پیش بینی شده با کشورهای مختلف که در حوزه دریانوردی با آنها تعامل داریم از اولویت های ما در این سفر است.
آقای علی موسوی سفیر کشورمان در انگلستان و نماینده دائم ایران نزد سازمان جهانی دریانوردی از حضور فعال جمهوری اسلامی ایران نزد این سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل خبرداد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال در کمیته های پنج گانه آیمو و مجمع عمومی آن، حضوری فعال و جدی دارد.
وی افزود: ما ضمن اعلام مواضع ملی خود حتما در حوزه های منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف در حوزه های دریانوردی و همکاری های بندری رایزنی های لازم را به عمل خواهیم آورد.