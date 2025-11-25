مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در ۸ ماه نخست امسال، در حوزه تأمین مالی جمعی، ۴۵۰ شرکت توانستند مجموعاً ۸ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان تأمین مالی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد علی شیرازی در نشست خبری فرابورس در خصوص عملکرد فرابورس اظهار کرد: در ۸ ماه نخست امسال، ۴۰ شرکت از طریق اوراق درآمد ثابت در فرابورس تأمین مالی کردند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۸ شرکت بیشتر است.

شیرازی در ادامه افزود: در هشت ماه نخست امسال، ۱۴ صندوق جدید به فرابورس اضافه شد و در مجموع ۱۶۳ صندوق در این بازار تحت مدیریت قرار دارند. همچنین طی این مدت، ۱۷ شرکت درج شده و ۱۱ نماد در بازار اول، دوم و «نوافرین» گشایش یافت. مبلغ تأمین مالی از محل عرضه‌های اولیه نیز هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان بوده است.

مدیر عامل فرابورس در خصوص عملکرد بازار نوآفرین گفت: تابلوی بازار توافقی نیز طی دو سال اخیر راه‌اندازی شده و مربوط به شرکت‌های سهامی عامی است که امکان پذیرش در بازار اول، دوم یا نوافرین را ندارند. تاکنون ۳۶ نماد در این بازار درج شده که ۲۸ نماد آنها قابل معامله است.

وی افزود: بازار نوافرین نیز که از سال گذشته عرضه‌های اولیه آن آغاز شده، عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ به‌طوری‌که ۸۰ شرکت درخواست پذیرش در این بازار داده‌اند، ۳۰ شرکت پذیرفته شده و ۹ شرکت درج شده‌اند. رشد‌های قابل‌توجهی در این دو بازار برای آینده متصور هستیم.

مدیر عامل فرابورس ایران در خصوص برنامه‌های فرابورس در زمینه دارایی‌های دیجیتال گفت: مهم‌ترین برنامه ما، راه‌اندازی تابلوی دارایی دیجیتال است؛ حوزه‌ای که طی سال‌های اخیر در دنیا و ایران مطرح شده و مبتنی بر بلاکچین و دفاتر کل توزیع‌شده است. بسیاری از بورس‌های دنیا هنوز به‌صورت جدی وارد این فضا نشده‌اند، اما ما در فرابورس دو اقدام را دنبال می‌کنیم؛ یکی بهادارسازی دارایی‌های دیجیتال و دیگری ایجاد بستر معاملاتی برای انجام معاملات دارایی‌های مالی در قالب توکن است، که این اقدامات در سال ۱۴۰۵ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در سراسر دنیا بهادارسازی یک روند پذیرفته‌شده است و مهم است که ابزار‌های جدید برای سرمایه‌گذاران حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده ایجاد شود. یکی از دغدغه‌ها این است که بخشی از دارایی‌های مردم به‌صورت ارزی و خارج از چرخه اقتصادی باقی می‌ماند و ارزش افزوده نمی‌کند. ورود این دارایی‌ها به اقتصاد و تبدیل آنها به دارایی مولد بسیار مهم است. بورس‌ها باید ابزار‌هایی مانند انتشار اوراق ارزی، صندوق‌های ارزی و تأمین مالی جمعی ارزی را توسعه دهند تا به گردش سرمایه در اقتصاد کمک شود.

شیرازی در خصوص بازار توافقی در فرابورس بیان کرد: در بازار توافقی نیز عمده اوراق شرکتی و دولتی معامله می‌شود. هرچند عرضه اولیه این اوراق در بازار حراج برای عموم انجام می‌شود، اما عمده معاملات بین نهادهاست. برای کاهش هزینه‌ها، اوراق شرکتی می‌توانند معاملات خود را در بستر تابلوی توافقی انجام دهند.

وی افزود: در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های فرابورس را مبتنی بر هوش مصنوعی کنیم تا در نظارت بر بازار، نظارت بر ناشران، رسیدگی به تخلفات و نیز تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها کمک‌کننده باشد.

مدیر عامل فرابورس ایران در ادامه گفت: در خصوص اولین تأمین مالی ارزی نیز به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی با چالش‌هایی روبه‌رو بودیم، اما اجرای اولیه موفق بود و انتظار داریم موانع طی هفته‌های آینده برطرف شود تا شاهد گسترش این ابزار باشیم.

شیرازی در خصوص نماد باشگاه استقلال و پرسپولیس بیان کرد: درباره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نیز امیدواریم این دو شرکت به‌گونه‌ای مدیریت شوند که مشکلات فعلی آنها برطرف شود؛ اما فعلاً در بازار پایه خواهند ماند و به بازار دیگری منتقل نمی‌شوند.

مدیر عامل فرابورس ایران در رابطه با اهمیت برگزاری همایش سالانه بازار سرمایه گفت: نکته مهم این است که وقتی در سطح کلان به یک موضوع توجه می‌شود و برای آن زمان و ظرفیت اختصاص می‌یابد، نشان‌دهنده اهمیت آن برای کشور است. دغدغه‌های اهالی بازار که از زبان سیاست‌گذاران بیان شد، بسیار قابل توجه است و تکرار چنین همایش‌هایی ضروری است تا سیاست‌گذاران به‌طور مستمر به مسائل بازار سرمایه که یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصاد است، بپردازند.