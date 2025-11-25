پخش زنده
امروز: -
حکومت افغانستان با محکوم کردن حملات هوایی پاکستان به مناطق شرقی این کشور هشدار داد: در زمان مناسب به این حملات پاسخ میدهیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به استانهای پکتیکا، خوست و کنر، نقض آشکار حریم افغانستان و تمام هنجارهای بینالمللی پذیرفته شده است.
وی تصریح کرد: چنین جنایاتی از سوی نظامیان پاکستانی نه تنها دستاورد محسوب نمیشود، بلکه بار دیگر ثابت کرده است که اقدام بر اساس اطلاعات نادرست فقط میتواند به تشدید بیشتر اوضاع و رسوایی و شکست رژیم نظامی پاکستان منجر شود.
در این بیانیه آمده است: حکومت افغانستان این تجاوز را به شدت محکوم و بار دیگر تأکید میکند که دفاع از حریم هوایی و زمینی و مردم خود را حق مشروع خود میداند و در زمان مناسب به آن پاسخ مناسب خواهد داد.
در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی به مناطقی در استانهای خوست، پکتیکا و کنر به گفته مقامات افغان، ۱۰ زن و کودک کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند همچنین در این حملات چند خانه مسکونی نیز تخریب شده است.