به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به استان‌های پکتیکا، خوست و کنر، نقض آشکار حریم افغانستان و تمام هنجار‌های بین‌المللی پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: چنین جنایاتی از سوی نظامیان پاکستانی نه تنها دستاورد محسوب نمی‌شود، بلکه بار دیگر ثابت کرده است که اقدام بر اساس اطلاعات نادرست فقط می‌تواند به تشدید بیشتر اوضاع و رسوایی و شکست رژیم نظامی پاکستان منجر شود.

در این بیانیه آمده است: حکومت افغانستان این تجاوز را به شدت محکوم و بار دیگر تأکید می‌کند که دفاع از حریم هوایی و زمینی و مردم خود را حق مشروع خود می‌داند و در زمان مناسب به آن پاسخ مناسب خواهد داد.

در حملات هوایی شب گذشته نیرو‌های پاکستانی به مناطقی در استان‌های خوست، پکتیکا و کنر به گفته مقامات افغان، ۱۰ زن و کودک کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند همچنین در این حملات چند خانه مسکونی نیز تخریب شده است.