به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه برای شرکت در سیامین نشست دولتهای عضو کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی وارد لاهه هلند شد. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، وزیر امور خارجه ضمن شرکت در این اجلاس بینالمللی، مواضع و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران راجع به موضوعات دستور کار این رویداد را در قالب یک سخنرانی تبیین خواهد کرد. وزیر امور خارجه همچنین با وزیر امور خارجه هلند دیدار و گفتگو خواهد کرد.