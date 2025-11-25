رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد: یک واحد دانش بنیان برای تولید بذور هیبرید گلخانه‌ای در یزد باعث تامین نیاز کشور و قطع واردات این محصول خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، حاجی حسینی گفت: لاین مادری و ارزیابی‌های منطقه‌ای نسل ششم فلفل، نسل هشتم گوجه و نسل هشت تا یازدهم خیار، با هدف تمرکز بر فعالیت‌های توسعه محصولات تجاری و تقویت بانک ژرم پلاسم، اولین هیبرید بادمجان شناسایی و تولید شد.

وی افزود: حدود ۹۸ درصد بذور هیبرید سبزی و صیفی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که این وابستگی موجب شده شرکت‌های وارد کننده، سالانه میلیون‌ها دلار صرف واردات بذر به ایران کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: تسهیلگری و نظارت برای بهره‌گیری از توان یک واحد دانش بنیان برای تولید بذور هیبرید گلخانه‌ای در یزد باعث تامین نیاز کشور و قطع واردات این محصول خواهد شد.

حاجی حسینی افزود: اکنون تمرکز بر بهبود تولید تجاری و توسعه هیبرید‌های رقابتی در بازار، افزایش ظرفیت تولید ارقام تجاری و بررسی تطبیقی ارقام معرفی شده با ارقام شاخص در بازار درحال انجام است.

رئیس سازمان گفت: در حال حاضر تمرکز بر بهبود تولید تجاری و توسعه هیبرید‌های رقابتی با ارزیابی ۳۰۰ هیبرید جدید خیار از بانک ژن شرکت صبا کشت آرون با هدف شناسایی ژنوتیپ‌های مناسب برای تولید تجاری، ارزیابی ۱۰۰ هیبرید گوجه فرنگی در مراحل مختلف تحقیقاتی و بررسی ۵۶ هیبرید بادمجان در راستای تقویت برنامه‌های اصلاحی در سال‌های آتی در دستور کار قرار گرفته است.