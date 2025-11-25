کشاورز مرودشتی با توجه به تداوم خشکسالی، الگوی کشت خود را تغییر داد و به کشت زرشک روی آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سیف الله حسن زاده کشاورز پیشرو مرودشتی با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب، الگوی کشت را تغییر داده و با حذف گیاهان پر آب بر اقدام به کشت زرشک کرده تا ضمن حفظ منابع آب به درآمد مطلوبی برسد.

درختچه زرشک نسبت به سایر گیاهان شوری و خشکی مقاوم است و برداشت آن در فصل پاییز انجام می‌شود.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.