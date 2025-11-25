وزیر اوقاف مصر اعلام کرد: برنامه استعدادیابی قرآنی «دولت تلاوت» در آینده‌ای نزدیک به بستری بین‌المللی برای پرورش استعداد‌های تلاوت قرآن تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسامه الازهری، وزیر اوقاف مصر اعلام کرد برنامه «دولت تلاوت» مصر قرار است به بستری بین‌المللی برای پرورش استعداد‌های تلاوت قرآن تبدیل شود.

آقای الازهری گفت: این برنامه تلویزیونی از مسابقه‌ای سنتی به چارچوبی ساختارمند برای پرورش قاریان با استعداد بالا تبدیل شده است.

وی قالب فعلی برنامه را نتیجه ماه‌ها ارزیابی و اصلاح توصیف کرد و افزود: این برنامه اکنون به عنوان بستر واقعی برای این هدف والا عمل می‌کند.

وزیر اوقاف مصر توضیح داد: این وزارتخانه قصد دارد این طرح را به مسیری پایدار برای کشف استعداد تبدیل کند.

آقای الازهری گفت: ما چشم‌انداز آینده را این می‌دانیم که این برنامه، بر اساس تلاشی جامع، به مسیری دائمی برای کشف استعداد‌ها تبدیل شود.

به عنوان بخشی از برنامه، تلاوت دو شرکت‌کننده پایانی برای پخش در کانال تلویزیونی قرآن کریم مصر ضبط خواهد شد. آنها همچنین به عضویت اتحادیه قاریان قرآن وزارتخانه درخواهند آمد.

وی همچنین طرح‌هایی را برای کمک به شرکت‌کنندگانی که به مراحل نهایی برنامه نمی‌رسند، اعلام کرد.

وزیر اوقاف مصر گفت: این حمایت همچنین شامل ایجاد مؤسسه‌ای تخصصی در زمینه پیشرفت توانایی‌های آنها خواهد بود.

آقای الازهری ادامه داد: هر فرد واقعاً بااستعدادی حمایت خواهد شد. چشم‌انداز من شامل ایجاد یک مؤسسه تخصصی است که بالاترین سطوح آموزش و پرورش را برای این استعداد‌ها فراهم کند و تلاش می‌کنیم تا این طرح را در آینده نزدیک به واقعیت تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: برای اطمینان از اینکه استعداد‌های نوظهور نادیده گرفته نشوند، وزارتخانه قصد دارد از اتحادیه قاریان برای ارائه فرصت‌های آموزشی در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

وزیر اوقاف مصر همچنین با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در افزایش دیدن قاریان برجسته و تلاوتشان، افزود: سرمایه‌گذاری در پرورش قاریان برتر قرآن یک وظیفه ملی، فرهنگی و معنوی است.

گفتنی است؛ «دولت تلاوت» در حال حاضر بزرگترین برنامه استعدادیابی مصر در تلاوت قرآن شناخته می‌شود. این برنامه که با همکاری وزارت اوقاف و شرکت خدمات رسانه‌ای متحد تهیه شده است، در پی شناسایی قاریان آینده‌دار است.