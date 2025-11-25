مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از افتتاح مدرسه ۲ کلاسه امام علی (ع) در روستای ابوگروا از دهستان شعیبیه غربی شهرستان شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی‌پور اظهار داشت: این فضای آموزشی با زیربنای آموزشی ۱۰۹ متر مربع احداث شده، عملیات ساخت این مدرسه با رعایت کامل اصول فنی و تجهیزات موردنیاز آموزشی انجام شده و تلاش بر این بوده است که زیرساخت‌ها متناسب با شرایط اقلیمی منطقه طراحی و تکمیل شود.

وی در ادامه هزینه ساخت این پروژه را ۳۰ میلیارد ریال اعلام و عنوان کرد: اعتبار موردنیاز مدرسه ۲ کلاسه امام علی (ع) از محل اعتبارات ملی و مشارکت سازمان پیشرف و آبادانی تأمین شده و پروژه طبق برنامه‌ریزی انجام شده، سپاه حضرت ولیعصر (عج) به بهره‌برداری رسیده است.

سردار شاهوارپور در این مراسم، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی پرداخت و تصریح کرد: ۶۸ مدرسه سنگی در قالب طرح سرایداران و با همکاری بسیج سازندگی سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) در نقاط مختلف استان در حال ساماندهی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان، اجرای این طرح‌ها را گامی مهم در ارتقای عدالت آموزشی دانست و تأکید کرد: پیشبرد نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی مستلزم کار جهادی، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و مشارکت فعال مردم است و بسیج همواره در خط مقدم این تلاش‌ها قرار دارد.