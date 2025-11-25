ده‌ها طرح مختلف عمرانی و ابرسانی، راهسازی و بهسازی و با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جنوب استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،فرمانده سپاه ثارالله استان در مراسم افتتاح این طرحها به مناسبت هفته بسیج گفت،در جازموریان،افتتاح مجتمع آب روستایی۲۵ روستا برای ۲۲۰۰ خانوار و ۱۵ هزار نفر به طول۹۷کیلومتر خط انتقال و۳۵۰ متر انتقال برق و حفر۲ حلقه چاه از این طرحهاست.

سردار نظری افزود ساخت،بهسازی ۹۵ باب واحد مسکونی محرومان،ساخت ۱۱ باب مسجد توسط خیرین و دستگاه های اجرایی،آبرسانی به ۳۷ روستا با برخورداری ۳۲ هزار نفر از آب شرب سالم در قالب ۷۷۰۰ خانوار از دیگر طرحهایی است که امروز به بهره برداری رسید

وی همچنین بیان کرد: سه طرح بهسازی و ساخت راه روستایی در استان،ساخت ۲ مدرسه ۳ کلاسه،بازازی دو گلزار شهدا نیر امروز برای مناطق محروم افتتاح شد که مردم محروم از مزایای ان بهره مند شدند

فرمانده سپاه ثارالله استان تصریح کرد:ارزش پروژه های عمرانی توسط دولت و خیرین ۱۹۸ میلیارد تومان است .