به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همایش جهاد تبیین همزمان با هفته بسیج، با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مسجد جامع آباده برگزار شد.

ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیج یک جامعه فعال انقلابی و متکی به ارزش‌های دینی است که اکنون ملت ایران با همین تفکر در راستای اهداف انقلاب اسلامی قدم بر می‌دارند.

ابراهیم عزیزی افزود: عامل پیروزی در نبرد ۱۲ روزه مقاومت و تفکر بسیجی مردم ایران بود که اجازه نداد خباثت آمریکایی‌ها و رژیم منحوس صهیونیستی راه به جایی ببرد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توسعه صنعت دفاعی و موشکی ایران بیان کرد: ملت ایران هیچ گاه از حقوق و منافع خود کوتاه نخواهد آمد و بر فعالیت صلح آمیز صنعت هسته‌ای به عنوان صنعت زندگی تاکید فراوان دارند و اجازه نخواهیم داد که آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی برای کشورمان تصمیم بگیرند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.