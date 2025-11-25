به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ساخت این سریال ۱۲ قسمتی که در قالب طنز و با هنرمندی و همکاری بیش از ۱۰۰ نفر و با موضوع حمله آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به ایران است ، از اواخر مهر ماه شروع شده و تا ۱۵ روز دیگر ضبط آن در ارومیه به پایان خواهد رسید.

سریال طنز ابرگودرت تا پایان امسال آماده پخش از شبکه استانی آذربایجان غربی خواهد شد.

محسن قلی پور تهیه کنندگی این سریال و محسن پورحسن کارگردانی و احسان اصغری مدیریت تصویربرداری این سریال را برعهده دارند.

سریال طنز ابرگودرت با چهار دوربین در لوکیشن‌های مختلف و با ۵۰۰ سکانس مختلف روز‌های آخر تولید خود را سپری می‌کند .

ناصر حجازی فر مدیرکل صداوسیمای استان بهمراه معاونین خود از آخرین روند تولید این سریال بازیدید کرد.