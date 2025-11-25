به گزارش خبرگزاری صداوسیما رضا کیانی در همایش بورس‌های اوراق بهادار در عصر رمزارزها؛ رویارویی با همگرایی» با ارائه تاریخچه ظهور بیت‌کوین و رمزارزها، گفت: بهترین رویکرد برای همگرایی بازار سرمایه ایران با فناوری بلاک‌چین، تمرکز بر راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارز با ارائه یک الگوی مقرراتی مشخص است.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با اشاره به تولد بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ و ورود اتریوم، توکن‌ها و NFT ها، گفت: مهم‌ترین ویژگی‌های این دارایی‌ها معامله شبانه‌روزی، تسویه فوری و ماهیت غیرمتمرکز آنهاست.

کیانی با مقایسه رشد ارزش بازار رمزارز‌ها و بورس‌های اوراق بهادار از سال ۲۰۱۵ و رقابت شدید آنها، گفت: در حالی که ارزش بورس‌ها در این بازه بیش از دو برابر شده، بازار رمزارز‌ها بیش از ۵۸۰ برابر رشد داشت و ارزش آن به بیش از ۳ تریلیون دلار رسیده است.

به گفته وی، با وجود نوسانات شدید بیت‌کوین، رشد این بازار همچنان شتابان است و بورس‌ها در مقابل این موتور پرسرعت بیت‌کوین، در معرض انتخاب قرار گرفته‌اند.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران به تشریح مدل پیشنهادی بورس تهران برای راه‌اندازی صندوق رمزارز پرداخت و تشریح کرد: این مدل بر پایه قوانین جدید مالیاتی کشور استوار است که رمزارز‌ها را به عنوان یک دارایی مشمول مالیات پذیرفته است. همچنین این مدل، از چهارچوب سیاست‌گذاری بانک مرکزی شامل تعریف رمزپول، نهاد امین و کارگزاران رمزپول تبعیت می‌کند.

وی افزود: در مدل پیشنهادی، هولدر‌های بیت‌کوین از طریق کارگزار رمزپول مجاز، کوین خود را به صندوق رمزارز می‌فروشند. این کوین نزد نهاد امین با مجوز بانک مرکزی نگهداری می‌شود و واحد‌های صندوق در بورس تهران معامله می‌شوند. در این مدل، بازارگردان با صدور و ابطال واحد‌های صندوق، نقدشوندگی بازار را تضمین کرده و فاصله بین قیمت بازاری و خالص ارزش دارایی را کنترل می‌کند.