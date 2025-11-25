نماگر اصلی بازار سرمایه روز سه شنبه ۵۲ هزار و ۵۲۸ واحد معادل ۱.۶۲ درصد افزایش یافت و با رسیدن به عدد ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۸۲۸ واحد از سقف قبلی خود عبور کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۸ هزار و ۱۵۶ واحدی معادل ۰.۸۷ درصد در سطح ۹۳۷ هزار و ۶۸۷ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به حدود ۱۰ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان رسید.

با افزایش تقاضا در گروه‌های مختلف در پایان معاملات امروز، ۷۱ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۵۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

همزمان با هفته بازار سرمایه این هفته مسئولان بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بازار سرمایه تاکید کردند.