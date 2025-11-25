دستدرازی به زمینهای نور بیپاسخ نماند
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز اراضی به مساحت ۷ هزار متر مربع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز اراضی به مساحت ۷ هزار متر مربع در روستاهای پیل، تاکر و سراسب بخش بلده خبر داد و گفت: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغها صورت گرفته است.
او افزود: با اقدام به موقع و پایش مستمر عرصههای کشاورزی، این موارد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، عملیات قلع و قمع و تخریب این تصرفات غیرمجاز به انجام رسید.
صادقی بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی تاکید کرد و هشدار داد: با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.