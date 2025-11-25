وزرای دادگستری ایران و عربستان تسریع و تسهیل راهکار‌های قانونی برای مبادله محکومان مبتنی بر اقدامات بشردوستانه را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین روز از کنفرانس بین‌المللی حقوقی قضائی که حول محور ارتقای کیفیت امر قضا تشکیل شده است، با همتای سعودی خود دیدار کرد.

طرفین در این دیدار، توسعه مناسبات حقوقی قضائی میان دو کشور را زمینه‌ساز گسترش مناسبات دوجانبه و بهبود روابط دو ملت ایران و عربستان برشمردند.

وزرای دادگستری ایران و عربستان در این دیدار، ضمن رایزنی درباره مسائل دوجانبه و مورد علاقه دو کشور، تسریع و تسهیل راهکار‌های قانونی برای مبادله محکومان مبتنی بر اقدامات بشردوستانه را خواستار شدند.

هیئت اعزامی ایران به دومین کنفرانس بین‌المللی حقوقی قضائی ریاض، در حاشیه این اجلاس و در دیدار با هیئت های اعزامی سایر کشور‌های شرکت کننده از جمله امارات، کویت، اتریش، بحرین و عمان، در خصوص مسائل دوجانبه رایزنی کردند.