به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیینی و با حضور رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرمانده بسیج ادارات تکاب، خانواده‌های معظم شهیدان والا مقام حسن موصلانی، حسین حسین پور، هادی کرم پور و رضا کریم زاده تکریم شدند

در این دیدار‌ها با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.

شهید حسن موصلانی در ۱۳ فروردین ۱۳۶۲ در منطقه بوکان به فیض شهادت نائل شد.

شهید حسین حسین پور در سال ۱۳۵۹ در منطقه مایین بلاغ تکاب به فیض شهادت نائل شد.

شهید هادی کرم پور در سال ۱۳۵۹ در منطقه پیرانشهر به فیض شهادت نائل شد.

شهید رضا کریم زاده در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۵ در منطقه فاو به فیض شهادت نائل شد.