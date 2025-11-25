پخش زنده
سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه بازدید از یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی ثامن قم از جذب ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات چهاردرصدی برای حمایت از کارگاههای تولیدی و مشاغل خرد در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه بازدید از یک کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی ثامن گفت: ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات چهاردرصدی برای حمایت از کارگاههای تولیدی و مشاغل خرد در سراسر کشور جذب شده است.
سردار محمد زهرایی با بیان اینکه این حمایتها با همکاری دولت و مجلس و از طریق سامانه تک و رصد انجام شده است افزود: تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار فرصت شغلی با نظارت دقیق دولت تأیید و ثبت شده است.
وی با اشاره به افتتاح قریبالوقوع پروژههای بزرگ محرومیتزدایی و اقتصاد مقاومتی گفت: این طرحها که با حضور مسئولان عالیرتبه کشور افتتاح میشود، برگ زرینی در کارنامه بسیج و دولت به شمار میآید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقدامات عمرانی گسترده در سطح کشور افزود: تاکنون بیش از ۲۶۰۰ پروژه آبرسانی در نقاط مختلف کشور تکمیل شده و طرحهایی در حوزه مسکن محرومین، آبیاری، جادهسازی و نیروگاههای خورشیدی نیز آماده بهرهبرداری است.