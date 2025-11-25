نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت:نقش، جایگاه، اهمیت و کارآمدی ولایت‌فقیه بار دیگر در جنگ ۱۲ روزه برای همگان اثبات شد .

حجت‌الاسلام سید محمدرضا میر تاج‌الدینی در مراسم سوگواره یاس نبوی در مصلی امام خمینی (ره) میاندوآب در سخنانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و مسائل سیاسی روز، اظهار کرد: ترامپ بدترین و خبیث‌ترین انسان روی زمین و یزید زمان بوده و نتانیاهوی جنایت‌کار نیز شمر زمان است که به دنبال تسلیم ایران بودند؛ ولی به حول قوه الهی توطئه آنها نقش بر آب شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارآمدی ولایت‌فقیه در جنگ ۱۲ روزه مشخص شد، افزود: نقش، جایگاه، اهمیت و کارآمدی ولایت‌فقیه در جنگ هشت ساله نیز مشخص شده بود و بار دیگر در این جنگ ۱۲ روزه برای همگان اثبات شد.

وی گفت: شرایطی که در ابتدای جنگ ۱۲ روزه با شهید کردن فرماندهان ارشد نظامی برای ایران اسلامی به وجود آمد؛ در هر کشور دیگری پیش می‌آمد، آن کشور نمی‌توانست خود را پیدا کند و روی پای خود بایستد؛ ولی در ایران اسلامی به برکت نعمت ولایت شرایط متفاوت بود.

نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نقش ولایت و رهبری، آگاهی و همبستگی و اتحاد مردم و قدرت دفاعی و موشکی سه مؤلفه مهم در پیروزی ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه بود.

میر تاج‌الدینی با اشاره به التماس متجاوزین به آتش‌بس در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: دشمن این را بداند که اگر دوباره دست از پا خطا کند؛ این بار ضربه‌ای خواهد خود که نمونه آن را ندیده و تجربه نکرده است.

وی هم چنین با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی ایثار و از خودگذشتگی و برترین بانوی عالم هستی بوده و امروز ایران اسلامی عزاخانه آن بانوی بزرگوار است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: حضرت زهرا (س) از جایگاه والا و بی‌نظیر برخوردار بوده و محور حدیث کسا و اهل بیت (ع) و حجت ائمه اطهار (ع) و مردم هستند.