مدیرکل شیلات خوزستان از صدور موافقت اصولی برای بهرهبرداری از ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی مستعد پرورش میگو در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی در همایش روز جهانی شیلات که با حضور معاون آماد و پشتیبانی نیروی دریایی و رئیس کارگروه توسعه دریامحور نیروی دریایی ارتش، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب و جمعی از مقامات کشوری، استانی، لشکری، اساتید، دانشجویان، صیادان و پرورش دهندگان در محل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد؛ ضمن گرامیداشت این روز گفت: امروز خوشحالیم که در روز جهانی شیلات، علم و پژوهش، امنیت، اجرا و سرمایه گذاری را با هم و درکنار هم میبینیم؛ امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور، حاصل تلاش ارتش، امیران دلها، سپاه سرافراز و حمایت سرمایهگذاران مردمی از جمله ادارهکل اوقاف و مردم شریف و نجیب استان است.
وی افزود: خوزستان با تنوع کمنظیر آبوهوایی در شمال، جنوب و مرکز استان جایگاه مهمی در تولید آبزیان دارد و قرار گرفتن استان در رتبه دوم آبزیپروری کشور نشاندهنده نقش مؤثر آن در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی است.
موسوی با اشاره به پیگیری مؤثر ارکان اقتصاد دریامحور در استان اظهار داشت: در راستای توسعه پایدار آبزیپروری، افزایش تولیدات شیلاتی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری موافقت اصولی ۱۰ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی برای پرورش میگو صادر شده و طی چند سال آینده شاهد افزایش چشمگیر تولیدات آبزیپروری خوزستان خواهیم بود.
مدیرکل شیلات خوزستان به اجرای شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری هندیجان با سرمایهگذاری سازمان اوقاف و ظرفیت ۱۲۰ هزار تن تولید سالانه اشاره و تصریح کرد: پروژه ۱۱۱۱ هکتاری پرورش میگوی هندیجان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است و طرح ۳۹۵ هکتاری نیز به بهرهبرداری رسیده و امسال تولید قابل توجهی داشته است.
وی همچنین گفت: احداث زیرساختهای طرح ۱۱۱۶ هکتاری پرورش میگو با ۱۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال جاری حدود پنج هزار هکتار از اراضی پرورشی وارد مدار بهرهبرداری شود.
موسوی با تأکید بر ضرورت تنوع گونهای و استفاده از فناوریهای نوین اظهار داشت: علم و صنعت جزء جداییناپذیر بخش اجرایی است و قابل قبول نیست با وجود دانش روز و تکنولوژی در هر هکتار تنها سه تا چهار تن تولید داشته باشیم.
وی افزود: تمام ظرفیتها و امکانات اجرایی شیلات در اختیار بخشهای تحقیقاتی و پژوهشی قرار دارد، باور داریم هر میزان که تحقیقات کاربردی تقویت شود، به همان اندازه میتوانیم الگوهای نوین پرورش، اصلاح نژاد، بهرهوری آب و مدیریت بهینه مزارع را در استان گسترش دهیم.