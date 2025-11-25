به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه در نشست منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند گفت کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی ناشی از عقلی جمعی برای جلوگیری از وحشت ناشی از استفاده از تسلیحات شیمیایی ایجاد شد. ما ایرانی‌ها رنج ناشی از استفاده از تسلیحات شیمیایی بوسیله رژیم صدام علیه نظامیان و غیرنظامیان خود در طول جنگ هشت ساله را درک کردیم و همچنان این رنج و دهشت را در چهره قهرمانان و کهنه سربازان و شهروندان خود که قربانی استفاده از این تسلیحات بودند مشاهده می‌کنیم.

سید عباس عراقچی ضمن اشاره به قربانیان سلاح شیمیایی در شهر سردشت ایران که بعد از سال‌ها هنوز رنج آن را تحمل می‌کنند، گفت: در جهان تاکنون محدودیتی برای استفاده از این نوع سلاح‌ها وجود ندارد و همچنان با گذر زمان وحشت و نگرانی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود دارد.

وی گفت: هیچ کشوری درگذشته از درخواست عدالت در قبال صدام استقبال نکرد و به پاسخگویی وانداشت. ما خواستار مسئولیت پذیری کشور‌ها در قبال تحقیقات درباره کشور‌هایی هستیم که در خرید و ساخت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی به صدام کمک کردند.

عراقچی کفت: تجاوز و نسل کشی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و مماشات کشور‌های اروپایی در منطقه در حال انجام است و آمریکا معمولا دنبال کننده نظم اجباری جهانی است نظم مبتنی بر قانون مدتهاست برای تسلیحات شیمیایی کنار گذاشته شده است و جای تعجب ندارد که رژیم صهیونیستی از مهمات خوشه‌ای و تسلیحات علیه غزه و لبنان استفاده کرده است. اینها در کنار رفتار‌های بی قانون رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه ما بیش از هر زمان دیگری شناخته شده است. در دو سال گذشته در فلسطین اشغالی، صهیونیست‌ها با مصونیت کامل به نسل کشی مشغول بودند و به هفت کشور حمله کردند. حمله غیرقانونی اسرائیل در ژوئن گذشته و همراهی آمریکا با ان نشان می‌دهد که در جهان امروز زورگویی نظامی جای قانون را گرفته است. حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نه تنها ناقض منشور سازمان ملل بود بلکه ضربه‌ای شدید به قوانین بین المللی ان پی تی به شمار می‌اید و با تشدید نشت تشعشعات هسته‌ای ممکن است مناطقی فراتر از ایران را تهدید کند. رئیس جمهور آمریکا با ارائه اسنادی غیرقابل انکار همراهی و نقش داشتن خود در حمله اسرائیل به ایران را به عهده گرفت که بیش از پیش مسئولیت آمریکا در نقض مصونیت تاسیسات هسته‌ای را نشان می‌دهد. کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی باهدف جلوگیری از تکرار وحشت ناشی از تسلیحات کشتار جمعی است و نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف برخی کشور‌های خاص مورد استفاده قرار بگیرد. کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی باید بدور از هرگونه نفوذ و سیاسی کاری به مسئولیت خود ادامه دهد و رژیم صهیونیستی تنها مانع پیش رو در خاورمیانه عاری از سلاح کشتار جمعی است. زمانی که این تسلیحات در دستان رژیمی سرکش و غیرقانونی قرار می‌گیرد می‌تواند تهدیدی برای انسان‌ها و سیاره ما باشد. اسرائیل می‌بایست عضو این کنوانسیون باشد و تحت بازرسی‌های مشخص و روشن قرار بگیرد.

مکانیسم شفاف سازی مهمترین ابزار این نهاد است و ایران از مجاری مختلف در خصوص الزامات امریکا و عدم پایبندی این کشور به این کنوانسیون تذکر داده است. امریکا به دنبال برنامه‌های مختلف از جمله شیمیایی و دیگر موارد است. همچنان بزرگترین منبع تسلیحات شیمیایی با برنامه‌های اعلام شده برای نابودی ان سال‌ها فاصله دارد . درحالیکه کشور‌های دیگر همچنان به دنبال نادیده گرفتن تلاش‌ها و اقدامات امریکا برای از دست دادن اعتماد به این نهاد است استفاده از ابزرای‌های ارعاب و تهدید بعد از گذشت ۲۸ سال از کنوانسیون و همچنان شاهد اقداماتی از سوی کشور‌های اروپایی هستیم در وقاع تحریم‌هایی که از سوی کشور‌های دیگر علیه ایران که قربانی این تسلیحات اعمال شده است مانع از اقدامات ایران برای درمان قربانیان این تسلیحات نیز شده است و می‌بایست این موضوع نیز به صورت روشن دنبال شود که کدام کشورهاو شرکت‌های در برنامه شیمیایی صدام نقش داشتند.