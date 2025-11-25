به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موبایل‌قاپی در برخی مناطق شهرستان، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ پس از بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی هویت اعضای باند ۳ نفره سارقان حرفه‌ای را شناسایی و آنها را تحت تعقیب قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر با بیان اینکه مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ویژه و ضربتی هر ۳ سارق را دستگیر کردند، ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۹ فقره سرقت موبایل قاپی اعتراف کردند.

سرهنگ خوشناموند با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ دستگاه موتورسیکلت متعلق به متهمان توقیف شدند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شدند.