فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از دستگیری یک سارق و ۲ مالخر اموال سرقتی با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت در میاندوآب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ فخرالدین رستم‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با هوشیاری مامورین گشت و تجسس کلانتری ۱۳ شهید باهنر، یک نفر سارق سابقه دار و ۲نفر مالخر اموال سرقتی حین سرقت شناسایی و به مقر پلیس دلالت داده شدند.

وی تصریح کرد: در یک عملیات منسجم متهمان دستگیر و از مخفیگاه مالخران مقادیری اموال سرقتی کشف که در تحقیقات صورت گرفته متهم به ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی معترف شد.

سرهنگ رستم پور در پایان خاطر نشان کرد: ارزش اموال مسروقه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده که در این رابطه ۳ نفر دستگیر شده به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.