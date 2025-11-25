پخش زنده
امروز: -
مرحله جدید طرح ملی حفاظت از تالابهای کشور با هدف تقویت معیشتهای پایدار و کاهش فشار بر زیستبومهای تالابی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نماینده تامالاختیار طرح حفاظت از تالابها در سازمان حفاظت محیطزیست از آغاز اجرای مرحله جدید طرح ملی حفاظت از تالابهای کشور خبر داد؛ طرحی که تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و بر توسعه معیشتهای پایدار و کشاورزی سازگار با محیط زیست تمرکز دارد.
فرشته جادری در نشست هماهنگی تفاهمنامه همکاری میان سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در اهواز گفت: این طرح با پشتوانه تجربههای موفق در دریاچه ارومیه، حوضههای گیلان، فارس، پریشان و استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زمینه ارتقای حفاظت تالابها و بهبود بهرهبرداری پایدار از منابع را فراهم کرده است.
وی افزود: اجرای آزمایشی طرح در شادگان و بهبهان در مرحله پیشین نتایج قابل توجهی داشت و همین موفقیتها موجب شد برنامه با حمایت نهادهای بینالمللی و دستگاههای داخلی وارد مرحله جدید شود.
نماینده طرح حفاظت از تالابها، همکاری نزدیک با سازمان آموزش فنیوحرفهای و کسبوکارهای محلی را برای گسترش مهارتها و ارتقای معیشت جوامع پیرامونی تالابها تعیینکننده دانست.
در این نشست، معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز بر نقش مؤثر فعالان محلی در توسعه معیشتهای سازگار با تالابها تأکید کرد و گفت: توانمندسازی جوامع محلی بخش مهمی از تفاهمنامه جدید است و میتواند فشار بر زیستبومهای حساس استان را کاهش دهد.
براساس این گزارش، در این نشست گامهای اجرایی مرحله جدید طرح، نحوه مشارکت دستگاههای محلی و برنامههای توانمندسازی جوامع پیرامونی تالابها بررسی شد و بر استمرار همکاریهای بیندستگاهی تأکید گردید.