مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از آغاز طرح گسترده ساماندهی انضباط شهری در ۵۸ محور اصلی پایتخت خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "مجتبی اقوامیپناه" با اشاره به اینکه این طرح هماکنون در برخی معابر مهم پایتخت در حال اجراست، گفت: در این طرح، بساطگستری، صنوف مزاحم و آلاینده، سد معبر وانتبارها و فعالیت ونکاغههای غیرمجاز در سطح مناطق ۲۲گانه مورد بررسی و برخورد قرار میگیرد.
وی افزود: از جمله محورهایی که فعالیت ساماندهی در آنها آغاز شده، مسیر میدان ولیعصر تا میدان فاطمی و همچنین خیابانهای هاشمی، انقلاب، شکوفه، پیروزی و شهرزاد است.
اقوامی پناه با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، بازگشایی معابر و ایجاد تردد آسان برای شهروندان است، خاطر نشان کرد: برای اینکه عملیات بهصورت منسجم و هماهنگ پیش برود، کل شهر تهران را به پنج پهنه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم کردهایم. در هر پهنه، مسئولیت مدیریت عملیات بر عهده معاون امور شهری یکی از مناطق قرار گرفته تا تصمیمها سریع و اجرای طرح یکپارچه باشد.
اقوامیپناه تصریح کرد: پهنه شمال شامل مناطق ۱، ۳ و ۴ است و مدیریت ساماندهی وانتبارها در آن را معاون امور شهری منطقه ۴ بر عهده دارد. همچنین پهنه جنوب مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را در بر میگیرد و طرح توسط معاون امور شهری منطقه ۱۹ اداره میشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود: پهنه شرق نیز با مناطق ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۸ تحت مدیریت معاون امور شهری منطقه ۱۵ برای رفع سد معبر وانت بارها فعالیت میکند و پهنه غرب هم شامل مناطق ۲، ۵، ۲۱، ۲۲، ۱۰ و ۹ است که مدیریت آن بر عهده معاون امور شهری منطقه ۲ قرار گرفته است. علاوه بر آن پهنه مرکزی نیز برای مدیریت وضعیت وانتبارهای موجود در معابر مناطق ۶، ۱۱، ۱۲ و ۷، با مدیریت معاون امور شهری منطقه ۶ اداره میشود.
وی با اشاره به روند اجرای طرح گفت: در هر پهنه یک کاروان عملیاتی از نیروهای انسانی و تجهیزات مناطق تشکیل شده که روزانه در معابر مستقر میشوند. این کاروانها با هماهنگی کامل و بر پایه احکام قضایی، نسبت به برخورد با وانتبارهای سد معبرکننده یا وانتبارهایی که پلاک مخدوش دارند اقدام کرده و آنها را به پارکینگهای تعیینشده منتقل میکنند.
اقوامیپناه درباره زمانبندی اجرای طرح نیز اظهارداشت: دو هفته نخست، دوره شناسایی وانتبارهای مختلف، ثبت مشخصات و صدور اخطار برای رفع تخلف است. از هفته سوم وارد مرحله عملیاتی میشویم و خودروهای متخلف جمعآوری و به پارکینگ منتقل خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما صرفاً برخورد سلبی نیست؛ اما اجازه نمیدهیم فعالیتهای فاقد مجوز و سد معبر، آرامش شهر و تردد شهروندان را مختل کند.