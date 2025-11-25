پخش زنده
امروز: -
بر اساس آخرین آمار حداکثر ۳۰ بیمار با مشکلات مختلف تنفسی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با توجه به وجود بیماریهای های فصلی تنفسی در محدوده تحت پوشش این دانشگاه در اطلاعیه ای آخرین وضعیت بیماری در شهرستان های سمنان ، دامغان ، گرمسار ، مهدیشهر ، سرخه و آرادان را اعلام کرد :
متن اطلاعیه به این شرح است :
بسمه تعالی
به اطلاع عموم هموطنان استان سمنان میرساند؛ با توجه به فصل سرما، افزایش موارد بیماریهای ویروسی دستگاه تنفسی مانند آنفلوانزا، کرونا و سرماخوردگی در کشور مورد انتظار است. دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با نظارت دقیق و مستمر بر این وضعیت، اعلام میکند که وضعیت کنونی در محدوده قابل کنترل و پیشبینی شده قرار دارد و به مرحله بحرانی نرسیده است.
· نظارت میدانی مستقیم و شبانهروزی: نظارت مستمر در این زمینه ادامه دارد و در ساعات پایانی شب گذشته نیز، مدیریت ارشد دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با تکتک بیمارستانهای تحت پوشش در سراسر استان در تماس بودند و آمار دقیق و لحظهای مبتلایان را رصد و پایش نمودند.
· آمار و ارزیابی دقیق: بر اساس این ارزیابی میدانی، در کل مناطق تحت پوشش، حداکثر ۳۰ بیمار با مشکلات مختلف تنفسی (شامل پنومونی، بیماریهای مزمن ریوی، آنفلوانزا و سویههای کرونا) در بیمارستانها بستری بودند و تعداد بیماران دارای تست مثبت به نصف این عدد نیز نمیرسد.
· افزایش مراجعان سرپایی و اقدام پیشنهادی دانشگاه: اگرچه مراجعان سرپایی با علائم شبهسرماخوردگی افزایش یافته (روندی طبیعی برای این فصل از سال)، اما دانشگاه علوم پزشکی با مسئولیتپذیری کامل، این وضعیت را به طور رسمی به مراجع ذیصلاح اعلام نموده و پیشنهاد تعطیلی مدارس را نیز - در صورت لزوم - به عنوان یک راهکار مدیریتی به آنان ارائه کرده است. بدیهی است تصمیمگیری نهایی در این خصوص در حیطه اختیارات دانشگاه علوم پزشکی نبوده و توسط مراجع مربوط اعلام خواهد شد.
در این اطلاعیه همچنین توصیههای بهداشتی ضروری برای پیشگیری از ابتلا و قطع زنجیره انتقال این بیماریها بیان شده است :
· پیشگیری بهترین راهکار است: نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا بهویژه برای گروههای پرخطر (سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای و کادر درمان) اقدام کنید. شستشوی مکرر دستها با آب و صابون و استفاده از ماسک در فضاهای بسته و پرازدحام را جدی بگیرید و از دست دادن و روبوسی پرهیز کنید.
· در صورت ابتلا، مسئولانه رفتار کنید: از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک به شدت پرهیز نمایید، چرا که این داروها بر روی ویروسها اثری ندارند. استراحت کافی، نوشیدن مایعات و تغذیه مناسب (بهویژه با میوهها و سبزیجات تازه مانند مرکبات) را در برنامه روزانه خود قرار دهید.
· علائم هشدار را بشناسید: در صورت مشاهده تب بالا و ادامهدار (بیش از ۳۸.۵ درجه)، تنگی نفس، درد در ناحیه قفسه سینه، گیجی یا بدتر شدن ناگهانی علائم، بلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در پایان این اطلاعیه اعلام کرد : هرگونه تصمیمگیری درباره اقدامات بعدی (از جمله تعطیلی مدارس) منوط به ارزیابیهای مراجع تصمیمگیر بوده و به صورت رسمی از سوی آنان اعلام خواهد شد.