رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خرمشهر گفت: ۹ کیلومتر محور خرمشهر - اهواز روشنای می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خرمشهر از اجرای ۹ کیلومتر روشنایی در محور خرمشهر - اهواز خبر داد.

سید یوسف هاشمی گفت: پروژه احداث شبکه روشنایی باند دوم محور خرمشهر به اهواز به طول ۹ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: از این میزان ۳ کیلومتر اجرا و ۷ کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان سال اجرا می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان خرمشهر بیان کرد: علاوه بر این عملیات شانه‌سازی و اصلاح شیب محور اصلی خرمشهر به اهواز به طول ۱۷ کیلومتر نیز به صورت امانی و با استفاده از ماشین‌آلات راهداری اجرا شده است.

هاشمی با اشاره به شانه‌سازی و رفع اختلاف سطح جاده به طول ۱۰ کیلومتر در محور امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون عملیات خط‌کشی به طول ۱۶۴ کیلومتر و نصب ۲۰۰۰ عدد علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی در محور‌های اصلی شهرستان انجام شده است.

وی تاکید کرد: این پروژه‌ها نه تنها ایمنی سفر‌های جاده‌ای را افزایش می‌دهند، بلکه نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای کیفیت مسیر‌های ارتباطی شهرستان خرمشهر دارند و تلاش‌های اداره راهداری برای ایمن سازی و نگهداری راه‌ها ادامه خواهد داشت.