به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی افزود: با توجه به افزایش صادرات و ضرورت تسریع در صدور مجوز‌های بهداشتی، کارشناس قرنطینه نباتی در محل گمرک شهرستان مستقر می شود تا فرآیند کنترل و صدور گواهی‌ها بدون تأخیر انجام شود.

وی اضافه کرد: با راه اندازی اتاق قرنطینه تعداد کارشناسان قرنطینه نباتی شهرستان به دو نفر افزایش یافت تا ارائه خدمات به صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزایش تعداد کارشناسان و راه‌اندازی اتاق قرنطینه در محل گمرک، علاوه بر کاهش زمان انتظار و هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب ارتقای کیفیت نظارت‌های بهداشتی، تسهیل امور اداری و تسریع در صدور مجوز‌ها خواهد شد.

خرسندی افزود: تقویت ظرفیت کارشناسی، زمینه افزایش صادرات، بهبود استاندارد‌های کیفی و رونق اقتصادی بیشتر برای کشاورزان و صادرکنندگان منطقه را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: کشمش، قیسی، خرما و سیب از جمله محصولات کشاورزی صادراتی مراغه است.