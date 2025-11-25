بانوان بسیجی در اجتماعی برای حراست از انقلاب و پشتیبانی از ولایت اعلام آمادگی و بر تداوم راه نورانی شهدا تأکید کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جمع کثیری از بانوان بسیجی در اجتماعی باشکوه برای حراست از انقلاب و پشتیبانی از ولایت اعلام آمادگی نموده و بر تداوم راه نورانی شهدا تأکید کردند .

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در اجتماع بانوان بسیجی شهرستان گفت: شما بانوان گرانقدر پرچمداران دفاع از انقلاب و ولایت هستید و با تربیت نسل مقاوم برای اقتدار ایران اسلامی همواره در صحنه بوده‌اید.

سرهنگ کرامتی افزود: رزمندگان شجاعی از دامان پاک شما بانوان ارزشمند تربیت یافته و حماسه‌های ماندگاری را رقم زدند.

وی گفت: هفته بسبج فرصت مغتنمی است تا از شما بانوان شجاع ایرانی که همواره در عرصه‌های میدانی دفاع مقدس ۸ ساله جلو دار دفاع از حرم انقلاب اسلامی بوده‌اید تکریم شود.