طبق مصوبه کارگروه ستاد بحران استان همدان، فردا چهارشنبه ۵ آذر، همه مقاطع تحصیلی استان همدان غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل مدیریت بحران استان همدان گفت: به علت پیشگیری از شیوع بیماری آنفولانزا، همه مقاطع تحصیلی شامل مهد کودک، پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول ودوم تعطیل و تحصیل آنها بصورت غیرحضوری و دربستر شبکه شاد خواهد بود.
حمید پورحسینی افزود: میزان شاخص آلایندگی در استان، در حال حاضر بالا نیست و بطور متوسط ۱۲۰ ثبت شده، اما بطور لحظهای به ۱۵۶ هم رسیده است که مبنای محاسبه ما براساس شاخصهای متوسط است.
او تاکید کرد: طبق این شاخص ملاحظاتی برای گروههای حساس از جمله افراد مسن؛ خانمهای باردار و کودکان و همچنین افراد دارای بیماریهای زمینهای در نظر گرفته میشود.
همچنین مدیر کل مدیریت بحران استان همدان از مردم خواست به رسانههای غیر معتبر توجه نکنند و اخبار مربوط به میزان آلایندگی را فقط از طریق سازمان محیط زیست کشور رصد کنند.
گفتنی است فردا فعالیت دانشگاهها و ادارات دایر است.