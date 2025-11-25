سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به پاکستان
اسلامآباد امروز میزبان یکی از مهمترین سفرهای دیپلماتیک سالهای اخیر است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز به منظور سفری سهروزه وارد پاکستان شد؛ سفری که قرار است فصل تازهای از همکاریهای راهبردی تهران و اسلامآباد را رقم بزند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
، آقای لاریجانی در فرودگاه نورخان راولپندی مورد استقبال رسمی مقامات بلندپایه دولت پاکستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی پیش از ترک تهران، در پیامی بر نقش «دوست و برادر» پاکستان تأکید کرده و یادآور شده بود که مردم ایران هرگز حمایت گسترده مردم پاکستان در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را فراموش نخواهند کرد.
در نخستین برنامه رسمی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با حضور در وزارت امور خارجه پاکستان، با «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.
تمرکز اصلی این گفتوگوها بر موضوعات دوجانبه، همکاریهای منطقهای و راههای گسترش تعاملات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود.
با توجه به تحولات پرشتاب منطقه، دو کشور در تلاشاند چارچوبی تازه برای همکاریهای بلندمدت طراحی کنند؛ موضوعی که در دیدارهای بعدی دکتر لاریجانی با نخستوزیر، رئیسجمهور و رئیس مجلس ملی پاکستان و مقامات نظامی این کشور نیز دنبال خواهد شد.
افزایش رفتوآمد مقامات ارشد در ماههای اخیر نشان میدهد دو کشور مسیر تازهای از همکاریهای راهبردی را آغاز کردهاند؛ مسیری که هدف آن، ایجاد امنیت پایدار، توسعه روابط اقتصادی و تقویت وحدت در جهان اسلام است.