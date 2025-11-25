پخش زنده
استاندار خوزستان اعلام کرد در دیدار با سفیر ژاپن، درخواست اعزام یک گروه کارشناسی از این کشور برای بررسی عوامل آلودگی هوای استان و همچنین همکاری در توسعه پنلهای خورشیدی نسل جدید را مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده روز سه شنبه پس از دیدار با سفیر ژاپن در ایران، در نشست خبری حاضر شد و با تشکر از اهدای یک دستگاه کولونوسکوپی به بیمارستان گلستان اهواز گفت: موضوعات محوری مطرحشده در این نشست، مباحث زیستمحیطی و انرژیهای تجدیدپذیر بود.
وی با اشاره به معضل آلودگی هوا در خوزستان افزود: از میهمانان درخواست کردیم تا یک گروه کارشناسی از ژاپن برای بررسی عوامل مختلف آلاینده هوا شامل آلودگیهای صنعتی، کشاورزی و فلرهای نفتی به خوزستان اعزام شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: تصمیم گرفته شد این گروه کارشناسی به زودی اعزام شوند تا راهکارهای تخصصی خود را ارائه و ما نیز آمادگی کامل برای همکاری داریم.
موالیزاده توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را جزو اولویت مهم استان عنوان کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا، شرجی و قطعیهای برق در خوزستان، ضرورت ایجاد پنلهای خورشیدی نسل نو در این استان دوچندان است.
وی خاطرنشان کرد: درخواست کردیم تا در این زمینه نیز همکاری لازم صورت گیرد تا با بررسیهای کارشناسی از جمله زاویه تابش، ظرفیت تولید برق در خوزستان افزایش یابد و به سمت رفع قطعی برق در بخشهای خانگی و صنعتی حرکت کنیم.
سفیر ژاپن در ایران امروز در جریان سفر خود به اهواز با استاندار خوزستان و سرپرست شهرداری اهواز دیدار کرد.