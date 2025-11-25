پخش زنده
نمایشگاه عکس رومانی با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان جمهوری اسلامی ایران و کشور رومانی، در ایستگاه متروی تجریش آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه عکس رومانی با حضور میرلا کارمن گرکو، سفیر رومانی، مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه و محمدعلی شفیعی، سرپرست معاونت بین الملل مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، امروز در ایستگاه تجریش افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در این مراسم اظهار کرد: متروی تهران از اواخر دهه ۹۰ میلادی به مسافران خدمترسانی میکند و این خدمت در ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی (رفت و برگشت ۶۰۰ کیلومتر) در ۷ خط و ۱۶۰ ایستگاه ارائه میشود و رضایتمندی بیش از ۸۰ درصد مسافران را به همراه داشته است.
وی افزود: متروی تهران تقریباً بخش عمده شهر را پوشش میدهد و عملیات عمرانی ۴ خط جدید نیز هماکنون در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو با اشاره به اعزام روزانه ۲ هزار حرکت قطار در خطوط هفتگانه گفت: مترو تهران به عنوان یک مجموعه منسجم و منظم، با تکیه بر توان داخلی و دانش فنی پرسنل جوان خود، خدمت ۳۶۵ روزه ۲۴ ساعته را ارائه میکند.
وی در پایان افزود: ایستگاه «مریم مقدس» هفته آینده با معماری چشمنواز به بهرهبرداری میرسد؛ ایستگاهی که توجه بسیاری از کشورهای دنیا را به خود جلب کرده است.
سفیر رومانی در ایران نیز اظهار کرد: محله تجریش در میان مردم رومانی منطقهای شناختهشده است و گردشگران رومانیایی که به ایران و تهران سفر میکنند، معمولاً از ایستگاه و محله تجریش بازدید کرده و آن را جذاب و دیدنی میدانند.
میرلا کارمن گرکو، متروی تهران را شایسته نمره ۲۰ از ۲۰ دانست و با تحسین زیبایی، نظم و نظافت این شبکه حملونقل، گفت: مردم نیز استقبال بسیار خوبی از مترو دارند.
وی در پایان این بازدید، به همراه مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، مسیر ایستگاه تجریش تا ایستگاه دروازهشمیران را با قطار طی کرد.
گفتنی است این نمایشگاه به مناسبت روز ملى رومانى، باعنوان ((میراث رومانیایى)) از ۵ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ درایستگاه هاى متروى تجریش و میدان جهاد بر پا است.
این نمایشگاه، گزیده اى از تصاویر بناهاى تاریخى، کلیساها وقلعه هاى ثبت شده در یونسکو را شامل مى شود و فرصتى براى آشنایى بصرى مخاطبان ایرانى با غناى فرهنگی و معمارى رومانى فراهم مى آورد.