به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز در جلسه مدیریت بحران دانشگاه، اولویت اول در گذر از بحران آنفولانزا را آموزش به عموم جامعه برای پیشگیری و اطلاع رسانی دانست و گفت:تمام بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در آماده باش هستند و کادر درمانی و هم آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

دکتر شیرانی افزود: صداوسیما نقش مهمی برای آموزش به جامعه دارد.

وی بیان اینکه دو بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا و بیمارستان امام حسین اصفهان برای بیماران بدحال آنفولانزا درنظر گرفته شده است افزود: بیمارستان‌های دیگر و ۵ کلینیک تخصصی ویژه کودکان باید به طور ویژه فعال شوند.

دکتر شیرانی گفت:اورژانس بیمارستان‌ها باید از بخش‌ها جداشود و استفاده از ماسک برای کادر درمان اورژانس اجباری است.

اهمیت تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد پرخطر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد پرخطر مثل کودکان، بیماران قلبی عروقی و افراد مسن تاثیرگذار است افزود: برای تزریق واکسن آنفولانزا هنوز دیر نیست و افراد و پرخطر می‌توانند تهیه کنند.

داروی مناسب برای داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها تامین شده و جای نگرانی نیست.

دکتر شیرانی از خانواده‌ها درخواست کرد در صورت مشاهده علائم آنفولانزا مثل تب، در گلو درد حتما به پزشک مراجعه و از مصرف آنتی بیوتیک و کرتون‌ها خودداری و در صورت مشاهده علائم بیماری از حضور در تجمعات پرهیز کنند، ماسک بزنند و دانش آموزان از رفتن به مدارس جدا خوداری کنند.

وی افزود:دستورالعمل‌های رسمی ابلاغ خواهد شد.

نشانه های آنفولانزا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: این بیماری با تب شدید، بدن درد، گلو درد، سردرد، عطسه کردن، سرفه کردن، آبریزش بینی، لرز، خستگی مفرط، تهوع و استفراغ، اسهال که بیشتر در کودکان رخ می‌دهد و ضعف عضلانی همراه است و سرعت انتقال آن نیز بالاست.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان هم در این نشست در خصوص وضعیت واکسیناسیون گفت: تا کنون ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزای H۳N۲ به صورت رایگان در اختیار گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مادران باردار، بیماران مزمن و سالمندان قرار گرفته است.

فدایی افزود: تاکنون فوت ناشی از این بیماری در اصفهان گزارش نشده است.

وی گفت: افرادی با مشکلات ریوی، قلبی و دیابت باید در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.