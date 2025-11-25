

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد واردکنندگان نهاده های دامی مکلف هستند نهاده‌های وارداتی خود را در قالب قراردادی با شرکت پشتیبانی امور دام به این شرکت تحویل دهند و پس از طی شدن روند انتقال مالکیت، در صورت تمایل می توانند حمل محموله ها را به مقاصد اعلامی شرکت پشتیبانی انجام دهند.



در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آمده است که شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است بلافاصله پس از انتقال مالکیت کالا، ۹۰ درصد مبلغ ریالی کالا را به واردکننده پرداخت کرده و ۱۰ درصد باقیمانده را پس از حمل صددرصد کالا و تحویل کامل محموله تسویه کند.

این اطلاعیه می افزاید: واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را از طریق بنادر شمالی کشور وارد می‌کنند، تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ می توانند کالا‌های خود را به‌صورت نقدی در سامانه بازارگاه عرضه کنند.



به گفته پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، این شرکت با نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش خواهد کرد تا نهاده‌ها به‌صورت عادلانه و در زمان مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد و به این ترتیب، جلوی فعالیت دلالان و سوء‌استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

جعفری با اشاره به این که این اقدام موجب ثبات قیمت در بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همچنین شائبه‌هایی که در زمینه فروش نهاده‌ها بالاتر از قیمت مصوب وجود داشت از بین خواهد رفت، زیرا فقط یک محل برای فروش نهاده‌ها هست و آن هم شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود و ما نیز نهاده‌ها را با قیمت مصوب خواهیم فروخت.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: من این اطمینان را به تامین کنندگان می‌دهم کسانی که کالای خود را سریع‌تر به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند به ترتیب اولویت تحویل، برای دریافت ارز ترجیحی معرفی خواهند شد.